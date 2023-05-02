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Больше половины российских релокантов хотят вернуться обратно

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Больше половины россиян, уехавших от мобилизации, хотят вернуться обратно. Это следует из результатов исследования социологов Exodus-22, опросивших сотни релокантов, уехавших из России как весной, так и осенью прошлого года.

Исследователи отмечают, что среди опрошенных ими респондентов (более 900 весной и более 600 осенью) самым заметным отличием стал гендерный баланс. Очевидно, что среди осенних эмигрантов оказалось в два раза больше мужчин, чем женщин, тогда как весной их было поровну.

Другим отличием стало то, что четверть опрошенных "сентябрят" назвали свой отъезд запланированным и скорее запланированным, хотя и вынужденным (почти 50%). Весной же всего 22% "февралят" назвали свою эмиграцию вынужденной, и для половины уехавших отъезд стал спонтанным, а не запланированным. Это отличие в ответах говорит о том, что мобилизация просто подтолкнула часть тех, кто и так думал уезжать (или колебался в этом решении) после начала войны, полагают авторы исследования.

Кроме того, снизилась доля тех, кто не хотел бы вернуться в Россию: с 30% весной до 13% осенью.


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URL: https://www.vb.kg/429262
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