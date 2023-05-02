Парень из Кыргызстана в Москве переиграл целую банду аферистов

Московский таксист вернул пенсионерке полмиллиона рублей, которые она отправила мошенникам. Курьер не только смог просчитать ситуацию, но и придумал свою схему, чтобы в финале получить деньги за поездку, сохранить накопления пожилой женщины и фактически вышло, что обычный парень из Кыргызстана переиграл целую банду аферистов.

Таксист подвозил бабушку и заметил неладное. В той ситуации, когда многие жмут на тормоз, таксист Женишбек Кабылов не побоялся рискнуть. Умудрился обвести вокруг пальца тех, кто обычно сам обманывает. Это был стандартный заказ – забрать у пенсионерки сумку и доставить получателю.

"Когда я уже взял заказ бабули, они мне еще раз позвонили и сказали, чтобы я быстрее привез посылку. Типа, они куда-то спешат, торопятся", – рассказал таксист Женишбек Кабылов.

Подозрительной водителю показалась и пенсионерка. Передавая посылку, женщина явно очень переживала. На вопрос курьера, деньги ли это, с дрожью в голосе ответила, что нет. Уже в пути Женишбек решил все-таки проверить сумку. Внутри лежали салфетки, пряники, платье, которые маскировали главное.

На дне сумки лежали деньги – полмиллиона рублей. Оценив ситуацию и поведение заказчика, водитель понял, что стал частью запутанной мошеннической схемы, главная цель которой – обмануть доверчивую пенсионерку. Вот только желанные купюры получатель так и не увидел.

Обмануть мошенников: гениальная уловка таксиста

Деньги из сумки Жанишбек выложил. Хотел было отменить заказ, но после передумал. До места назначения оставалось всего несколько километров. Заказчик ждал курьера в частном секторе на окраине города Лобня.

"Я так подумал, мне же надо свое утраченное время компенсировать. Я поехал туда с него деньги взял за заказ на дорогу и отдал ему пустую сумку", – рассказал таксист.

За доставку таксист получил больше 2 тысяч рублей, а вот получатель остался ни с чем. Забрав пустую сумку, мужчина в толстовке и черных очках скрылся за высоким забором. Поспешил уехать и Женишбек. Через несколько минут раздался звонок.

"И потом мне они еще звонили, угрожали. Сказали типо: "Зачем шарился, верни деньги, мы тебя найдем", – поделился Женишбек.

Таксист обратился в полицию и поехал обратно к пенсионерке. Подозрения оказались не напрасны – женщина и правда попалась на уловку мошенников. Ей позвонили на домашний телефон и под видом следователей потребовали деньги на спасение сестры, которая якобы попала в аварию.

"Говорит, это самое, нужны деньги, чтобы как-то уладить этот вопрос. Чтобы не было никакого суда. И в районе трех миллионов рублей. Я говорю: "У меня таких денег нет". "Сколько есть. Потом значит", – поделилась постравшая Светлана Малютина.

84-летней Светлане Малютине не дали даже опомниться. Запретили бросать трубку и звонить родным. Давили психологически. Пенсионерка собрала все, что у нее было, и передала курьеру. Действовала по инструкции и очень удивилась, когда таксист снова постучался в двери. Но уже в компании участкового.

"Выяснив все обстоятельства произошедшего, полицейские рассказали потерпевшей, что курьер уберег ее от действий мошенников. Деньги пенсионерке были возвращены, и она поблагодарила водителя такси за его сознательность", – сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васин.

Сам Женишбек свой поступок геройским не считает. Говорит, на его месте так поступил бы каждый. Правда, друзья таксиста уверены – товарищ скромничает.

"Сам он отзывчивый, очень сильно. Готов всегда первым делом помочь. Не только себе, не только друзьям, но и окружающим людям", – рассказал друг таксиста, Бектурсун Самиев.

Сейчас благодаря скромному таксисту правоохранители вышли на след очередных телефонных мошенников. Возбудили уголовное дело. Данные, которые предоставил Женишбек, помогут вычислить аферистов намного быстрее.

Сам водитель сегодня вновь на маршруте. В благодарность агрегатор такси наградил героя бонусами и теперь колесить по Москве ему намного выгоднее.

Источник: ren.tv