В Бишкеке прошел Фестиваль креативных индустрий ЖАРАТМАНТОЙ (фото)

В Бишкеке прошел Фестиваль креативных индустрий Create4-2023 #ЖАРАТМАНТОЙ. Об этом сообщают организаторы мероприятия Ассоциация креативных индустрий и ПРООН Кыргызстана.
По их данным, спикерами Фестиваля выступили профессионалы, успешные представители из сферы искусства, музыки, IT, цифровых (digital) профессий, и других креативных отраслей как из Кыргызстана, так и других стран. В рамках фестиваля прошли тематические, пленарные сессии и обсуждения в малых и больших группах, ярмарка ремесленников и др.
Фестиваль собрал сотни успешных представителей креативных профессий, которые рассказали о своем опыте.
В рамках фестиваля проходили следующие мероприятия:
● панельные сессии
● общение с крутыми профессионалами
● образовательные программы и курсы от лучших школ и университетов
● вакансии от крупнейших компаний
● прослушивание и питчинги своих идей
● мастер-классы и др.