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В Бишкеке прошел Фестиваль креативных индустрий ЖАРАТМАНТОЙ (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел Фестиваль креативных индустрий Create4-2023 #ЖАРАТМАНТОЙ. Об этом сообщают организаторы мероприятия Ассоциация креативных индустрий и ПРООН Кыргызстана.

По их данным, спикерами Фестиваля выступили профессионалы, успешные представители из сферы искусства, музыки, IT, цифровых (digital) профессий, и других креативных отраслей как из Кыргызстана, так и других стран. В рамках фестиваля прошли тематические, пленарные сессии и обсуждения в малых и больших группах, ярмарка ремесленников и др.

Фестиваль собрал сотни успешных представителей креативных профессий, которые рассказали о своем опыте.

В рамках фестиваля проходили следующие мероприятия:

● панельные сессии

● общение с крутыми профессионалами

● образовательные программы и курсы от лучших школ и университетов

● вакансии от крупнейших компаний

● прослушивание и питчинги своих идей

● мастер-классы и др.


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URL: https://www.vb.kg/429265
Теги:
Бишкек
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