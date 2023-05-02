Заложена капсула под строительство топливно-заправочного комплекса

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов заложил капсулу на строительство нового топливно-заправочного комплекса (ТЗК) дочерней компании ОсОО "ИНТЭК". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своем приветственном слове Манасбек Самидинов отметил, что строительство нового ТЗК позволит увеличить объем хранимого авиатоплива с 1125 м3 до 8000 м3. Это значительно повысит возможности по обеспечению бесперебойным снабжением авиатоплива воздушные судна и обеспечит улучшение условий для производственной деятельности и повысит уровень безопасности и экологической безопасности на объекте.

"Мы уверены, что новый ТЗК поможет нам улучшить качество обслуживания наших клиентов и повысить уровень безопасности на нашем объекте. Мы готовы продолжать работу над улучшением наших услуг и условий работы на благо наших клиентов и сотрудников", - сказал М.Самидинов.

Стоит отметить, что на резервуарах нового склада будут установлены технологические и автоматические оборудования, соответствующие требованиям и стандартам IATA и документам Кыргызстана по вопросу авиатопливообеспечения.

Автоматизация процесса хранения и перекачки авиатоплива снизит риск возникновения аварийных ситуаций и увеличит точность при проведении работ.

Также на пунктах приема-отпуска авиатоплива будут установлены технологические и автоматические оборудование, что повысит эффективность и безопасность работы сотрудников ТЗК.

Строительство нового ТЗК также улучшит условия для производственной деятельности сотрудникам и повысит уровень охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Все работы будет проводится с соблюдением международных и национальных стандартов и требований к охране окружающей среды.

Данный проект будет реализован за счет собственных средств дочерней компании ОАО "МАМ" – ОсОО "ИНТЭК".