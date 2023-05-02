Погода
$ 87.25 - 87.93
€ 96.20 - 97.20

Заложена капсула под строительство топливно-заправочного комплекса

136  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов заложил капсулу на строительство нового топливно-заправочного комплекса (ТЗК) дочерней компании ОсОО "ИНТЭК". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своем приветственном слове Манасбек Самидинов отметил, что строительство нового ТЗК позволит увеличить объем хранимого авиатоплива с 1125 м3 до 8000 м3. Это значительно повысит возможности по обеспечению бесперебойным снабжением авиатоплива воздушные судна и обеспечит улучшение условий для производственной деятельности и повысит уровень безопасности и экологической безопасности на объекте.

"Мы уверены, что новый ТЗК поможет нам улучшить качество обслуживания наших клиентов и повысить уровень безопасности на нашем объекте. Мы готовы продолжать работу над улучшением наших услуг и условий работы на благо наших клиентов и сотрудников", - сказал М.Самидинов.

Стоит отметить, что на резервуарах нового склада будут установлены технологические и автоматические оборудования, соответствующие требованиям и стандартам IATA и документам Кыргызстана по вопросу авиатопливообеспечения.

Автоматизация процесса хранения и перекачки авиатоплива снизит риск возникновения аварийных ситуаций и увеличит точность при проведении работ.

Также на пунктах приема-отпуска авиатоплива будут установлены технологические и автоматические оборудование, что повысит эффективность и безопасность работы сотрудников ТЗК.

Строительство нового ТЗК также улучшит условия для производственной деятельности сотрудникам и повысит уровень охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Все работы будет проводится с соблюдением международных и национальных стандартов и требований к охране окружающей среды.

Данный проект будет реализован за счет собственных средств дочерней компании ОАО "МАМ" – ОсОО "ИНТЭК".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429266
Теги:
строительство, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  