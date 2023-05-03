Закуплено 15 портативных гемодиализных аппаратов для больниц Кыргызстана

Министерство здравоохранения КР с целью укрепления системы здравоохранения передало в стационары республики 15 портативных аппаратов для гемодиализа с водоочистительной системой для лечения пациентов с острым повреждением почек, в том числе и вследствие осложнений после COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Данные аппараты закуплены в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19" финансируемого Всемирным банком, целью которого является предотвращение, выявление и реагирование на угрозу, создаваемую COVID-19.

Данное оборудование незаменимо в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, предназначено для очищения крови при остром повреждении почек (ОПН) от токсинов и избыточной жидкости. Закупленное оборудование является новым поколением портативных аппаратов для гемодиализа (2023 года выпуска).

Оборудование доставлено и установлено в ключевых организациях здравоохранения во всех областях страны согласно плану распределения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики: в Республиканской клинической инфекционной больнице (1 ед.), Национальном хирургическом центре им. М.М. Мамакеева (1 ед.), Национальном госпитале при МЗ КР (1 ед.), Национальном центре кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова при МЗ КР (1 ед.), Клинической больнице скорой медицинской помощи в г.Бишкек (1 ед.), Ошской межобластной объединенной клинической больнице (1 ед.), Национальном центре охраны материнства и детства (2 ед.), Чуйской областной объединенной больнице (1 ед.), Таласской областной объединенной больнице (1 ед.), Жалал-Абадской областной объединенной больнице (1 ед.), Баткенской областной объединенной больнице (1 ед.), Ысык- Кульской областной объединенной больнице (1 ед.), Нарынской областной объединенной больнице (1 ед.), Центре общеврачебной практики Токтогульского района (1 ед.)".