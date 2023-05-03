В Бишкеке пройдёт международная акция "Огонь памяти"

7 мая в 10:30 часов на аллее героев, которая находится на бульваре Молодой Гвардии состоится церемония передачи огня памяти общественным, молодёжным, ветеранским организациям Кыргызстана и митинг-реквием. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, участники акции доставят частичку Вечного огня от могилы неизвестного солдата, которая находится у Московского кремля, в 8 городов-героев и 11 стран мира, в том числе и города Бишкек и Ош.

Мероприятие проводится представительством Россотрудничества в Кыргызстане совместно с республиканским советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла при поддержке мэрии столицы.