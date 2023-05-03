Погода
$ 87.25 - 87.93
€ 96.20 - 97.20

Более 700 участников альпиниады совершили восхождение на пик Комсомола

105  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная традиционная альпиниада, организованная с 30 апреля по 1 мая текущего года в целях развития горного туризма нашей страны, прошла в государственном природном парке "Ала-Арча" под руководством кыргызского альпиниста Эдуарда Кубатова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, более 700 участников совершили восхождение на 4170-метровый пик Комсомола, а для обеспечения их безопасности их сопровождала спасательная команда центра "Эдельвейс".

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим отдыхающим во время подъема. В дежурную группу обратились люди с повышенным и пониженным давлением, с болью в конечностях от горы и другими заболеваниями, всего с горы спустили 21 человека.

В завершение мероприятия президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов и участники выразили благодарность спасательной команде "Эдельвейс".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429276
Теги:
МЧС, спасатели, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  