С 10 по 13 мая в Боомском ущелье будет производиться спуск камней

С 10 по 13 мая (без учета погодных условий) на 131 км автодороги Бишкек - Нарын – Торугарт, в Боомском ущелье (3901 км железной дороги) будут проведены работы по спуску опасных камней.

Об этом сообщает "Кыргыз темир жолу".

По его данным, работы будут проведены в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги с 9:00 до 15:00 по местному времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Просим заранее запланировать маршрут передвижения на автотранспорте.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек- Нарын-Торугарт.