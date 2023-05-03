Бишкекский городской драматический театр опубликовал майский репертуар

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева опубликовал майский репертуар.

С 12-14 мая в 18:00 пройдет спектакль "Эсимде" по мотивам повести Чингиза .Айтматова "Материнское поле".

С 19- 21 мая в 15.00 пройдет спектакль "Чиполлино" по мотивам одноимённой сказки Джанни Родари (сказка для семейного просмотра).

С 26- 28 мая в 15.00 пройдет спектакль "Любопытный слонёнок" по одноименной сказке Редьярда Киплинга.

31 мая в 18.00 пройдет концерт инструментально-джазовой группы "Аура".

1 июня в 15.00 к Международному дню защиты детей пройдет вновь спектакль "Чиполлино" по мотивам одноимённой сказки Джанни Родари (сказка для семейного просмотра).

Режиссёром-постановщиком спектаклей выступил народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

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