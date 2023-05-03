"Трудовая миграция является приоритетным направлением деятельности кабмина"

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел совещание с представителями профильных государственных органов, международных организаций и частных агентств занятости по вопросам внешней трудовой миграции граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы правового обеспечения наших граждан, находящихся за рубежом, улучшения условий их труда и легального трудоустройства.

По данным Министерства труда и социального развития более 1,5 миллиона граждан Кыргызстана работают за границей, при этом данная цифра продолжает расти из года в год.

Заместитель председателя кабинета министров отметил, что трудовая миграция является приоритетным направлением деятельности кабинета министров и государство прилагает все усилия для защиты трудовых прав и интересов своих граждан за рубежом.

"В то время, как руководство республики усиленно работает над созданием сотен тысяч рабочих мест внутри Кыргызстана, в ближайшие годы мы по-прежнему будет вынуждены экспортировать рабочую силу за рубеж. Вопрос в том, чтобы мы направляли наших молодых людей на высокооплачиваемую работу. В Европе и Азии, не говоря уже про Россию, нам открыты буквально, миллионы вакансий, уровню которых мы не соответствуем. Основная задача сейчас - это усиленное обучение иностранным языкам, навыкам и профессиям высокой квалификации", - заключил Эдиль Байсалов.