Япония отменила все ковидные ограничения

Правительство Японии отменило все ограничительные меры, введенные с началом пандемии COVID-19 – изначально это планировалось сделать 8 мая, однако, в итоге все ограничения на въезд были сняты 29 апреля. Соответствующая информация была опубликована на сайте министерства здравоохранения Японии. Теперь для того, чтобы посетить эту уникальную страну, ни требуются ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации. После 8 мая министерство здравоохранения изменит классификацию COVID-19 на "заболевание класса 5" – сюда относятся такие обыденные инфекции как, например, грипп. Данная мера означает, что в случае повторной вспышки коронавируса больше не будет вводиться чрезвычайное положение. Кроме того, правительство Японии запускает программу геномного надзора, в рамках которой люди с подходящими симптомами будут проходить добровольное тестирование для выявления новых инфекционных заболеваний.

Источник:vizahod.ru