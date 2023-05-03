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Япония отменила все ковидные ограничения

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- Соня Ким
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Правительство Японии отменило все ограничительные меры, введенные с началом пандемии COVID-19 – изначально это планировалось сделать 8 мая, однако, в итоге все ограничения на въезд были сняты 29 апреля. Соответствующая информация была опубликована на сайте министерства здравоохранения Японии. Теперь для того, чтобы посетить эту уникальную страну, ни требуются ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации. После 8 мая министерство здравоохранения изменит классификацию COVID-19 на "заболевание класса 5" – сюда относятся такие обыденные инфекции как, например, грипп. Данная мера означает, что в случае повторной вспышки коронавируса больше не будет вводиться чрезвычайное положение. Кроме того, правительство Японии запускает программу геномного надзора, в рамках которой люди с подходящими симптомами будут проходить добровольное тестирование для выявления новых инфекционных заболеваний.

Источник:vizahod.ru


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URL: https://www.vb.kg/429289
Теги:
Япония, путешествия, COVID-19
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