Иманалиев посетил лицей, удостоенный 2-х похвальных листов президента

Министр образования и науки Каныбек Иманалиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область посетил интернат-лицей "Ноокат билимканасы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр ознакомился с достижениями учеников и учителей и сказал, что необходимо распространить опыт лицея на другие школы.

Справка:В 1989 году по инициативе кандидата физико-математических наук Өмүрзака Мамаюсупова, при поддержке местных органов власти и жителей села учреждён интернат-лицей "Ноокат билимканасы" с математическим уклоном.

До настоящего времени лицей подготовил 1247 выпускников, из них 159 - с отличием окончили школу, успешно сдали тестирование "Алтын тамга", 32 – с золотой медалью, и 2 – получили золотой сертификат.

Также образовательное учреждение получило дважды похвальный лист президента.

Кроме того, ученики интерната-лицея стали победителями районных, городских, республиканских этапов олимпиад по предметам и участниками международных олимпиад.