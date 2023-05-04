В Бишкеке "Автодружина" продолжает освобождать остановки от автомобилей

Для соблюдения правил парковки на остановках общественного транспорта и в целях безопасности дорожного движения в Первомайском районе работает отряд "Автодружина". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Итак, в объектив камер смартфонов попали порядка 20 автомобилей, по которым будет составлен штраф в размере 3 тысяч сомов.

В основном от парковки страдают остановки общественного транспорта на пересечении улиц Московская и Ю.Абдрахманова, по улице Горького около ТЦ "Вефа", пр. Жибек Жолу между Логвиненко и Тоголок Молдо, а также на других улицах с большим автодвижением.

Напомним, что в Первомайском районе стартовали разъяснительные работы под лозунгом: свободная остановка. Беседы проводит отряд "Автодружина" из числа сотрудников акимиата и МТУ.

Если водитель проигнорировал просьбу сотрудников, то нарушение парковки будет передано в дежурную часть УПСМ для составления штрафа.

Затем конверт со штрафом будет направлен непосредственно автовладельцу с указанием факта нарушения.

Дорогие водители! Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. За нарушение парковки на остановках пассажирского транспорта будет налагаться штраф.