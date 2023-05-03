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Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников (видео)

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Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина в ночь на среду, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в сообщении.

Вследствие падения дронов и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, добавили в пресс-службе.

"Президент России не пострадал, график его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме", - отмечает пресс-служба.

В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.


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URL: https://www.vb.kg/429301
Теги:
нападение, Россия, Украина
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