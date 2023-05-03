В Белграде семиклассник устроил стрельбу в начальной школе

3 мая в Белграде 14-летний подросток открыл стрельбу в школе. Мальчик ворвался в класс и расстрелял не менее 10 человек, включая преподавателя и охранника, передают СМИ.

По предварительным данным, подросток был под воздействием наркотиков. Сначала он расстрелял охранника, который пытался ему помешать. Затем убил 9 человек, 8 из них ученики и преподаватель истории. Еще 16 человек получили серьезные ранения. Трое учеников госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Стрелявший задержан. Сам школьник заявил, что открыл стрельбу, потому что "психопат".

Полиция задержала несовершеннолетнего подозреваемого, который произвел несколько выстрелов из отцовского пистолета в сторону учеников и охраны школы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и представители прокуратуры, - заявила пресс-служба МВД Сербии.