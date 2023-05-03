Планируйте международные грузоперевозки на ATI.SU

Планирование грузоперевозок - важный этап логистики. Выполнить эту задачу перевозчикам помогают онлайн-сервисы. Один из них - Расчёт расстояний от международной Биржи грузоперевозок ATI.SU. Биржа уже 25 лет объединяет всех участников логистического рынка, а также регулярно разрабатывает онлайн-продукты для оптимизации процессов грузоперевозки. Сервис "Расчёт расстояний" создан специально для планирования поездок на грузовом транспорте. Например, он позволяет узнать расстояние Белгород - Алматы и другие данные о маршруте.

С помощью Расчёта расстояний можно планировать внутренние и международные перевозки на территории десятков стран. Сервис доступен бесплатно всем пользователям. Погрешность предоставляемых данных составляет менее 10%. А главное - в отличие от бытовых навигаторов, Расчёт расстояний учитывает особенности перемещения грузового транспорта, например пробег в сутки, продолжительность рабочего дня водителя, расход топлива и другие. Все эти параметры вы можете задать самостоятельно, чтобы сделать расчёты максимально точными.

Рассмотрим на примере, как пользоваться сервисом. Зайдите на страницу Расчёта расстояний. Введите в графу "Откуда" место отправки, пусть это будет Белгород. В графе "Куда" укажите место назначения - Алматы. Нажмите кнопку "Рассчитать маршрут".

Система выдаст вам карту с маршрутом, обозначенным цветными линиями, и главные данные о поездке. Путь Белгород - Алматы отмечен тремя цветами:

голубым - бесплатные участки дорог; фиолетовым - платные, красным - дороги, оплачиваемые по системе "Платон".

На карте также отмечены крупные и мелкие промежуточные пункты, некоторые из них можно исключать - маршрут будет перестроен.

Вы также можете перестроить маршрут, если в поисковой форме выберите дополнительные параметры, например, разрешите паромы и зимники или исключите МКАД и платные дороги.

Вот данные о поездке без учёта дополнительных параметров:

расстояние - 3 828 километров; расход топлива - 1 072 литра; его стоимость - 63 248 российских рублей или примерно 346 904 тенге; время - два дня и 16 часов; за Платон - 2 550 рублей или примерно 13 986 тенге.

Если исключить платные дороги, параметры будут такими:

расстояние - 4 953 километра; расход топлива - 1 387 литров; стоимость - 81 833 рубля или примерно 448 839 тенге; время - три дня и 13 часов; за Платон - ноль рублей.

Как видим, в данном случае проезд по платным дорогам - более выгодное решение. Вы можете менять параметры поиска и рассматривать различные варианты маршрута.

Заходите на ATI.SU и планируйте грузоперевозки быстро и точно!