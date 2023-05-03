Быстрый поиск грузового транспорта из Бишкека в Россию

Автоматизация процессов логистики - важный тренд, который позволяет компаниям экономить временные и финансовые ресурсы. Например, автоматизация помогает оставить в прошлом ручной поиск машин для грузоперевозок. Не нужно проводить мониторинг транспортных компаний, обзванивать потенциальных партнёров или вести с ними долгую переписку, сопоставлять предложения.
Для автоматизированного поиска контрагента достаточно воспользоваться онлайн-сервисом. Например, сервисом "Поиск транспорта" от крупнейшей в странах СНГ Биржи грузоперевозок ATI.SU.
ATI.SU с 1998 года объединяет игроков рынка логистики - помогает партнёрам находить друг друга и упрощает их взаимодействие. Так, специально для грузовладельцев был разработан сервис "Поиск транспорта". Он доступен на сайте и в мобильном приложении "АТИ Грузы и Транспорт". С помощью этого продукта можно быстро найти машину, например, для грузоперевозок из Бишкека в Россию. Искать автомобили можно и по другим направлениям - на Бирже присутствуют участники более чем из 60 стран. Ежедневно на ATI.SU доступно около 100 000 машин.
Как воспользоваться Поиском транспорта? Для начала зайдите на сайт и зарегистрируйтесь на нём:
укажите ваш профиль: грузовладелец, перевозчик, экспедитор, диспетчер, экспедитор-перевозчик, грузовладелец-перевозчик;
На указанную почту придёт письмо с просьбой подтвердить регистрацию. Сделайте это, и вы сможете искать машины и видеть часть контактов перевозчиков.
Далее можно переходить на страницу сервиса "Поиск транспорта". Перед вами откроется поисковая форма. Она обширна, но главные графы в ней - "Откуда" и "Куда", в них необходимо внести места загрузки и разгрузки. Что именно можно указывать:
После заполнения граф "Откуда" и "Куда" нажмите кнопку "Поиск транспорта". Перед вами появится перечень всех доступных автомобилей. Если он слишком велик, вы можете сузить поиск, заполнив дополнительные поля в форме.
30% контактов перевозчиков для направления Бишкек - Россия будут доступны бесплатно. Вы сможете откликнуться на подходящее предложение. Если открытых данных вам не хватит, приобретите лицензию "Все машины", с ней вы увидите 100% контактов перевозчиков.
Поиск потенциального партнёра с помощью сервиса от ATI.SU займёт у вас не больше десяти минут - это намного быстрее, чем ручной мониторинг. Заходите на ATI.SU и убедитесь сами в удобстве предлагаемых продуктов!