Владимир Смеркис: Приоритетная задача – развитие продуктов Binance в КР

Сегодня наш гость Владимир Смеркис, региональный директор Binance. Вместе мы обсудили перспективы криптовалютных рынков на фоне глобальной экономической нестабильности, образовательные инициативы компании, и планы Binance в Кыргызстане.

Ведущие эксперты в Европе, США и России прогнозируют масштабные потрясения для мировой экономики в 2023 году. Вплоть до обвалов биржевых индексов более чем на 50%. Насколько оправдано, в контексте негативных ожиданий, входить в рынок криптовалютных операций?

То, что мы наблюдаем в последнее время, это разница в корреляции классических, фондовых и криптовалютных рынков. Особенно отвязка от этих трендов была видна после ситуации с американскими банками, когда фондовые классические рынки стали ползти вниз, а криптовалюта наоборот чувствовала себя гораздо более комфортно.

Это, во-первых, во-вторых, криптовалюта и криптовалютная индустрия всегда себя очень хорошо чувствовала во времена экономической нестабильности. Примером может служить Турция, где за последнее время наблюдалась инфляция более 80%. Но в то же время криптовалютная индустрия показала значительный рост: количество новых пользователей стремительно увеличивалось, а биржи росли в объемах торговых сделок с криптовалютой по всей стране. Конечно, это связано с тем, что при слабой экономике, или экономических катаклизмах люди ищут новые места для спасения капитала и инвестиций. Поэтому даже в случае обвала биржевых индексов более чем на 50%, криптовалюта наоборот, будет интересным активом для того, чтобы обратить на неё внимание.

В ноябре прошлого года, Вы рассказали о том, что компания Binance ведет переговоры с Нацбанком КР об условиях своего присутствия в Кыргызстане. В частности, речь шла о высоком пороге входа по сравнению с другими странами. Удалось ли за это время сблизить переговорные позиции сторон?

Пока ситуация не изменилась, но, сообщество Кыргызстана все еще сильно заинтересовано в криптовалютах и в криптовалютной индустрии в целом, и для Binance рынок кажется действительно интересным и обладающим высоким потенциалом. Поэтому мы с удовольствием готовы продолжить диалог и готовы рассматривать более детальное взаимодействие с Кыргызстаном.

Во многих странах мира растет объем оплата услуг и товаров с помощью криптовалют. В 2022 у вашего продукта - Binance Pay, появился партнер в Кыргызстане. Можете рассказать, как отреагировал бизнес в Кыргызстане на возможность принимать платежи в новом формате?

На сегодняшний момент в Кыргызстане при помощи нашего партнера можно оплатить более 20 разных видов услуг, в том числе коммунальные услуги, взносы и многие другие платежи с использованием криптовалют. Конечно, это новый способ приема платежей, и более продвинутые игроки с удовольствием интегрируют современные технологии для расчетов за товары и услуги. Однако, для того, чтобы криптовалютные платежи стали действительно массовыми, необходимо некоторое время. И, безусловно, мы будем активно развивать Binance Pay в Кыргызстане, странах СНГ и по всему миру.

Каким минимальным капиталом должен обладать начинающий инвестор для старта в Binance?

На мой взгляд, самым главным капиталом, которым должен обладать любой начинающий инвестор в криптовалютной индустрии - это, конечно, время. Оно необходимо, чтобы изучить как устроен рынок, какие инструменты использовать для торговли, как совершать безопасные сделки, как делать правильный выбор в пользу тех или иных активов. Мы, со своей стороны, очень много времени и ресурсов инвестировали в то, чтобы создать образовательный ресурс Binance Academy, где есть краткосрочные обучающие курсы, и несколько тысяч статей и глоссариев по криптовалютной тематике, которые подготовлены для пользователей с разным уровнем знаний.

Более того, в ряде стран СНГ, мы проводим большое количество обучающих программ совместно с университетами, либо с национальными образовательными агентствами, которые помогают нам это знание распространить. Наша образовательная инициатива реализуется, примерно, в тридцати университетах в Казахстане, Грузии, и России. И, конечно, мы открыты для сотрудничества с вузами в Кыргызстане.

А говоря уже, конкретно, про инвестиции, то это может быть совершенно минимальная сумма в 10,20,30 долларов. На начальном этапе не следует использовать инструменты с высоким риском такие как спотовый рынок. Здесь главное безопасность и опять-таки знание и еще раз знание.

Насколько безопасно хранить деньги в аккаунте Binance?

На сегодняшний момент безопасность клиентов Binance обеспечена на самом высоком уровне. В нашей команде более 1000 сотрудников, которые отвечают за различные аспекты сохранности активов наших клиентов. Мы инвестируем значительные средства в специальный фонд, который не так давно был обновлен до 1 млрд. долларов. Фонд SAFU отвечает за то, чтобы покрыть потенциальные убытки в случае возникновения какой-либо ситуации, связанной с безопасностью активов наших клиентов.

Могут ли граждане Кыргызстана получить вашу Binance Card?

На данный момент Binance Card не доступна для граждан Кыргызстана. Карту могут получить люди постоянно проживающие в Европейском Союзе, в Бразилии, Латинской Америке, в Бахрейне и некоторых других территориях. Однако, наша команда очень активно работает для того, чтобы Binance Card как можно быстрее стала доступной в странах СНГ и Грузии, в том числе и Кыргызстане.

Какие проекты в Кыргызстане Вы планируете реализовать в обозримом будущем?

Для нашего сообщества мы регулярно организуем различные рода активности, торговые конкурсы, маркетинговые кампании. В частности, с партнерами из Кыргызстана, в Бишкеке будет организован квест, в котором компания принимает активное участие. Мы также рассматриваем возможность вновь приехать в Кыргызстан, чтобы провести новую встречу, которая в 2022 году произвела настоящий фурор. Практически 600 человек собрались на наш Binance Community Meetup. И мы, конечно, ждем новой встречи в Бишкеке.

Приоритетным направлением остается развитие глобальных продуктов Binance и их доступность в Кыргызстане. Образовательные инициативы для студентов и всех желающих. У нас есть очень активное и продвинутое сообщество в телеграме - Binance Кыргызстан. Обязательно подписывайтесь, здесь мы в первую очередь публикуем все самые свежие новости.