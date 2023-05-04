Глава МДС: Возрастает роль Генпрокуратуры в защите частной собственности

Как отметил, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на заседании Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов под председательством заместителя генерального прокурора Кубана Адыл уулу, экономика нашей страны, в том числе и бизнес, сталкивается сейчас с макроэкономическими трудностями из-за ограничения в экспорте отдельных видов продукции.

Это связано, по словам главы МДС, со сложностями логистики, повышением цен на сырьевые материалы и многими другими препятствиями, возникающими в связи с ситуацией в регионе и в мире.

"В свете последних событий особая ответственность в обеспечении соблюдения законности в отношении бизнеса страны лежит на органах прокуратуры, в частности, на управлении по надзору за соблюдением прав предпринимателей и законов Генеральной прокуратуры", - пояснил vb.kg глава МДС.

По его мнению, для бизнеса в большинстве случаев достаточно, чтобы ему хотя бы не мешали. Если государство не может поддержать бизнес, то важно, чтобы законодательство соблюдалось в полной мере.

"Недавно объявлено о предстоящем прекращении финансирования Института бизнес-омбудсмена. Это значит, что увеличится нагрузка в сфере защиты прав предпринимателей на бизнес-ассоциации, возрастает также и роль управления по защите прав предпринимателей Генпрокуратуры", - заявил Аскар Сыдыков в интервью vb.kg.

Что можно предпринять для усиления защиты инвестиций и частной собственности? В первую очередь, дать сигнал всем государственным органам - проверяющим, правоохранительным и другим об ответственности за несоблюдение норм законодательства в отношении предпринимателей, считают в Международном деловом совете.

"В этой связи мы разработали целый проект поправок в законодательство, который содержит предложения по введению в Уголовный кодекс специальных статей по воспрепятствованию предпринимательской деятельности, - уточнил Аскар Сыдыков. -Предложения также включают оценку ущерба, причиненного экономике страны в результате незаконных действий в отношении субъектов предпринимательства".

Бизнес положительно оценил единый портал проверок субъектов предпринимательства, презентованный на встрече.

"Надеемся, что цифровизация системы проверок бизнеса поможет усилению правовой защиты предпринимателей. Мы продолжим активную работу с Консультативным советом в целях улучшения инвестиционного климата и защиты частной собственности в стране", - заключил глава МДС.

В Кыргызстане предложили создать совет по улучшению инвестиционного климата под председательством президента страны. Такое предложение выдвинул исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков в ходе презентации программы развития бизнеса КР до 2026 года.

"Предлагаем, чтобы совет включал в себя представителей госорганов в сфере экономики и инвестиций, Нацбанка, Генпрокуратуры, силовых структур, наиболее устойчивых бизнес-ассоциаций, международных финансовых институтов и организаций, ведущих деятельность в нашей стране", - сказал глава МДС.

При этом отмечается, что заседания Совета рекомендуется проводить ежеквартально, принимая решения о комплексных мерах по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды.