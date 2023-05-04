Китай обнародовал амбициозную космическую программу

Китай обнародовал амбициозную программу исследования Луны и солнечной системы, исполнение которой превратит КНР в мировые лидеры космической сферы.

В деле освоения космоса КНР долгое время находилась в рядах догоняющих. Напомним, что свою космическую эру Китай открыл довольно поздно: лишь в 1970 году, запустив искусственный спутник Земли "Дунфанхун" ("Алеет восток"). Для сравнения: СССР сделал это в 1957-м, американцы – в 1958 году. Однако в нынешнем веке ситуация в корне изменилась: Китай продемонстрировал свою способность быть первопроходцем за пределами нашей планеты. Лучшим тому доказательством стало то, что в 2019 году страна совершила первое в истории человечества прилунение исследовательского аппарата на обратной стороне естественного спутника Земли.

Судя по всему, КНР станет также первой космической державой, которая доставит на Землю образцы пород с обратной стороны Луны: это будет сделано в рамках миссии "Чанъэ-6", которая стартует уже в 2024 году. Китай также стремится стать первой страной, которая привезет на нашу планету образцы марсианского грунта: эту задачу планируется осуществить ориентировочно в 2030 году в рамках миссии "Тяньвэнь-3" (Вопросы к небу-3).

Пожалуй, самым важным свидетельством выхода КНР на лидирующие позиции в космической отрасли стала инициированная Китаем программа международной исследовательской лунной станции. Соглашения о сотрудничестве с КНР в рамках этого проекта уже подписали Россия, Пакистан и Аргентина. Ведутся переговоры еще примерно с 10 странами, подписание профильных документов ожидается к июлю.

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь сообщил, что базовая инфраструктура для международной станции будет подготовлена к 2028 году, а к 2040-му ее функционал значительно расширится. Ранее сообщалось о планах сделать станцию обитаемой ориентировочно к середине века.

Станцию планируется построить на южном полюсе естественного спутника Земли. Ученые поясняют, что одна из причин выбора именно этого места – температурный режим, который наиболее подходит для создания обитаемой станции. Дело в том, что на Луне сутки в 29 раз дольше земных. В итоге амплитуда колебания температур на ее поверхности превышает 300 градусов по Цельсию. Создание станции на одном из полюсов позволит избежать такого резкого колебания температур. Более того, исследователи рассчитывают найти на южном полюсе запасы воды, которые значительно облегчат процесс снабжения "лунограда" не только "живительной влагой", но и ее производными, например – топливным водородом.

Поисками воды займется миссия "Чанъэ-7", которая стартует в 2026 году. За ней в 2028-м отправится миссия "Чанъэ-8", которая поставит точку над предыдущими исследованиями, ответив на вопросы, каким образом можно будет использовать обнаруженные ресурсы. По итогам миссии "восьмерки" китайские ученые намерены собрать всю полноту информации, необходимой для разработки проекта строительства обитаемого модуля на Луне. По словам У Вэйжэня, этот модуль будут не строить, а печатать на 3D-принетере. "Если мы хотим закрепиться на Луне надолго, нам нужно использовать лунные породы в качестве материала для возведения лунной базы. Планируем использовать материалы из лунного грунта для печати строительных блоков при помощи 3D-принтеров", - сообщил ученый.