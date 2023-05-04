Разделяй и властвуй. Как США пытаются поссорить Кыргызстан с Россией

В 2023 году США активизировали свою деятельность на территории Кыргызской Республики. Думаете, как они это сделали? Может быть, решили профинансировать строительство школ? Или участвуют в возведении гидроэлектростанций? А, может, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса? Нет. Это все проекты реализуются в нашей стране именно при поддержке Российской Федерации. У американцев деятельность направлена не на созидание, а на разрушение. Убрать упоминание русского языка из Конституции Кыргызской Республики, заменить кириллицу на латиницу – вот их "гениальные" идеи.

Чего хотят добиться американцы такими инициативами, и как нам стоит реагировать, читайте в этом материале.

Семя раздора

С древних времен известен хитрый способ военной стратегии, при котором одна сторона пытается победить другую, сея в ее рядах раздоры. Ведь разобщенного соперника одолеть куда проще, чем сплоченного. Речь о принципе "разделяй и властвуй", который актуален и сегодня в политике Запада против ряда стран Евразии. Прежде всего, против Российской Федерации

США и их сателлитам не удалось изолировать Российскую Федерацию от мирового сообщества, и она по-прежнему развивает отношения со многими странами. Американцам всегда не нравилось, когда кто-то вел самостоятельную политику. Поэтому они пытаются навредить и Российской Федерации и ее партнёрам. Таким партнером является и Кыргызская Республика.

В то время как США и страны Западной Европы отказались от сотрудничества с Российской Федерацией, наши с ней отношения значительно укрепились. По итогам 2022 года товарооборот между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией превысил 3 млрд долл США, что стало рекордом. Казалось бы, надо радоваться и развивать успех.

Как не вовремя!

В апреле этого года глава Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев высказал две очень спорные инициативы: что норму об официальном языке в Конституцию можно не вносить (официальным у нас является русский) и о переходе кыргызского языка на латиницу. Эти предложения, скажем прямо, не способствуют развитию отношений с Первопрестольной.

Исключение русского языка из Конституции станет настоящим шоком для представителей ста национальностей, проживающих в Кыргызской Республике. Ведь русский для многих из нас – это язык межнационального общения.

Все пособия, научные труды и другие материалы, используемые в нашей системе образования, написаны на кириллице. Каким образом и в какой срок инициаторы перехода на латиницу собираются их обновлять, непонятно. Латинизация серьезно осложнит новым поколениям наших с вами соотечественников знакомство с достижениями Российской Федерациив науке и культуре, приведет к утере колоссального литературного и научного пласта, написанного на кириллице в предыдущие столетия.

Мы не сомневаемся, что Каныбек Осмоналиев и другие чиновники, которые иногда поднимают эти темы, являются патриотами. Но в столь тяжелой экономической ситуации, в которой сейчас находится Кыргызская Республика, есть более важные вопросы.

"В Кыргызской Республике необходимо создавать новые рабочие места, поднимать промышленность, аграрный сектор, логистику и строительную сферу, развивать инфраструктуру. Делать это в отрыве от наших основных внешнеэкономических партнеров невозможно, – считает доктор экономических наук, экс-депутат Бишкекского городского кенеша Бейшенбек Ишенов. – Для реализации всех перечисленных выше задач нам нужны инвестиции, технологии и ресурсы. Все это есть у официальной Москвы, и с ней Кыргызской Республике нужно сотрудничать в первую очередь. Без этого развиваться не получится".

С ног на голову

В недавней статье The Brown Political Review говорится о намерении США создать на территории Центральной Азии некую конфедерацию, чтобы Вашингтону было проще контролировать регион. При этом нашей стране отводится роль "младшего партнера", который должен подчиняться более сильным соседям – Республике Казахстан и Республике Узбекистан.

В целом, страны Центральной Азии сравниваются в этой статье с индейскими племенами в США в период их колонизации переселенцами из Европы, что показывает истинное отношение Запада к народам нашего региона. Советский период в статье называется оккупацией, а страны Центрально-азиатского региона пугают тем, что Российская Федерация якобы может на них напасть. О вкладе официальной Москвы в развитие наших экономик, понятное дело, умалчивается.

Самое возмутительное, что США не предлагают нам достойной альтернативы дружбе с Российской Федерацией. Просто требуют, чтобы мы присоединились к антироссийским санкциям, и все. То, что это приведет нашу экономику к катастрофе, их не волнует. Страны Западной Европы уже послушались США и спровоцировали у себя мощный кризис. Но мы же не повторим их ошибок, правда?

Автор: Марат Бакиров