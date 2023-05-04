Погода
$ 87.12 - 87.75
€ 96.20 - 97.20

Разделяй и властвуй. Как США пытаются поссорить Кыргызстан с Россией

308  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2023 году США активизировали свою деятельность на территории Кыргызской Республики. Думаете, как они это сделали? Может быть, решили профинансировать строительство школ? Или участвуют в возведении гидроэлектростанций? А, может, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса? Нет. Это все проекты реализуются в нашей стране именно при поддержке Российской Федерации. У американцев деятельность направлена не на созидание, а на разрушение. Убрать упоминание русского языка из Конституции Кыргызской Республики, заменить кириллицу на латиницу – вот их "гениальные" идеи.

Чего хотят добиться американцы такими инициативами, и как нам стоит реагировать, читайте в этом материале.

Семя раздора

С древних времен известен хитрый способ военной стратегии, при котором одна сторона пытается победить другую, сея в ее рядах раздоры. Ведь разобщенного соперника одолеть куда проще, чем сплоченного. Речь о принципе "разделяй и властвуй", который актуален и сегодня в политике Запада против ряда стран Евразии. Прежде всего, против Российской Федерации

США и их сателлитам не удалось изолировать Российскую Федерацию от мирового сообщества, и она по-прежнему развивает отношения со многими странами. Американцам всегда не нравилось, когда кто-то вел самостоятельную политику. Поэтому они пытаются навредить и Российской Федерации и ее партнёрам. Таким партнером является и Кыргызская Республика. 

В то время как США и страны Западной Европы отказались от сотрудничества с Российской Федерацией, наши с ней отношения значительно укрепились. По итогам 2022 года товарооборот между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией превысил 3 млрд долл США, что стало рекордом. Казалось бы, надо радоваться и развивать успех. 

Как не вовремя! 

В апреле этого года глава Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев высказал две очень спорные инициативы: что норму об официальном языке в Конституцию можно не вносить (официальным у нас является русский) и о переходе кыргызского языка на латиницу. Эти предложения, скажем прямо, не способствуют развитию отношений с Первопрестольной.

Исключение русского языка из Конституции станет настоящим шоком для представителей ста национальностей, проживающих в Кыргызской Республике. Ведь русский для многих из нас – это язык межнационального общения.

Все пособия, научные труды и другие материалы, используемые в нашей системе образования, написаны на кириллице. Каким образом и в какой срок инициаторы перехода на латиницу собираются их обновлять, непонятно. Латинизация серьезно осложнит новым поколениям наших с вами соотечественников знакомство с достижениями Российской Федерациив науке и культуре, приведет к утере колоссального литературного и научного пласта, написанного на кириллице в предыдущие столетия. 

Мы не сомневаемся, что Каныбек Осмоналиев и другие чиновники, которые иногда поднимают эти темы, являются патриотами. Но в столь тяжелой экономической ситуации, в которой сейчас находится Кыргызская Республика, есть более важные вопросы.

"В Кыргызской Республике необходимо создавать новые рабочие места, поднимать промышленность, аграрный сектор, логистику и строительную сферу, развивать инфраструктуру. Делать это в отрыве от наших основных внешнеэкономических партнеров невозможно, – считает доктор экономических наук, экс-депутат Бишкекского городского кенеша Бейшенбек Ишенов. – Для реализации всех перечисленных выше задач нам нужны инвестиции, технологии и ресурсы. Все это есть у официальной Москвы, и с ней Кыргызской Республике нужно сотрудничать в первую очередь. Без этого развиваться не получится".

С ног на голову

В недавней статье The Brown Political Review говорится о намерении США создать на территории Центральной Азии некую конфедерацию, чтобы Вашингтону было проще контролировать регион. При этом нашей стране отводится роль "младшего партнера", который должен подчиняться более сильным соседям – Республике Казахстан и Республике Узбекистан. 

В целом, страны Центральной Азии сравниваются в этой статье с индейскими племенами в США в период их колонизации переселенцами из Европы, что показывает истинное отношение Запада к народам нашего региона. Советский период в статье называется оккупацией, а страны Центрально-азиатского региона пугают тем, что Российская Федерация якобы может на них напасть. О вкладе официальной Москвы в развитие наших экономик, понятное дело, умалчивается.

Самое возмутительное, что США не предлагают нам достойной альтернативы дружбе с Российской Федерацией. Просто требуют, чтобы мы присоединились к антироссийским санкциям, и все. То, что это приведет нашу экономику к катастрофе, их не волнует. Страны Западной Европы уже послушались США и спровоцировали у себя мощный кризис. Но мы же не повторим их ошибок, правда?

Автор: Марат Бакиров


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429317
Теги:
США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  