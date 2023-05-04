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В Алматы марш к 9 Мая пройдет в онлайн-формате

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В Алматы традиционный марш ко Дню Победы пройдет в онлайн-формате на специальной платформе, передает Arbat.media.

Марш пройдет онлайн на платформеbatyrlargatagzym.kz. Отмечается, что в акции могут принять участие все желающие. Зампред Алматинского городского Совета Мурат Абдушукуров привел в пример успешный опыт онлайн-формата во время карантина.

Успешный опыт у нас в проведении онлайн-акции в достаточной мере имеется. Во время карантинных ограничений в 2020-2021 годах аналогичная акция проходила в данном формате, - заявил Абдушукуров.

Он отметил, что акция в традиционном формате всегда несла за собой риски общественной безопасности. При этом перекрытие одной из центральных улиц создает неудобства для автовладельцев и жителей близлежащих домов.


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URL: https://www.vb.kg/429323
Теги:
9 Мая, Казахстан
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