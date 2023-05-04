В "Унаа" пояснили, на какой срок регистрируется разрешение на тонировку

Государственное учреждение "Унаа" МВД КР напоминает, что разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей авто, регистрируется сроком на 1 год. После истечения данного срока необходимо продлить срок действия разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Унаа" МВД КР.

"Регистрация разрешений на тонирование боковых стекол передних дверей автомобилей в Кыргызстане стартовала 1 июня 2022 года. Поэтому, обращаем внимание владельцев автомобилей, которые получили разрешения в начале данной инициативы, следует уточнить срок истечения своих разрешений.

Отметим, что эксплуатация транспортного средства с тонированными стеклами без регистрации разрешения или по истечению срока разрешения, влечет ответственность в соответствии с законодательством КР о правонарушениях. Штраф составляет 200 р.п. (20 000 сомов)

для физических лиц и 400 р.п. (40 000 сомов) для юридических лиц.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил регистрации разрешений на тонирование боковых стекол передних дверей транспортного средства и проявления ответственности при эксплуатации автомобиля".