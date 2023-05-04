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Минцифры: Топ-10 самых популярных электронных госуслуг Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственное учреждение "Тундук" при Министерстве цифрового развития за прошедший год обработал в сервисе 973 730 208 транзакций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на государственном портале электронных услуг (ГПЭУ) пользователям было предоставлено 1 605 350 услуг. На сегодняшний день на ГПЭУ доступно 148 услуг, из которых 97 моментальных услуг.

Согласно статистике в ТОП-10 популярных электронных государственных услуг вошли:

1 Информация о зарегистрированном недвижимом имуществе 21 130

2 Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19 19 931

3 Информация о заключении брака 19 883

4 Справка о месте регистрации граждан 18 143

5 Информация о пенсионных накоплениях (Накопительный пенсионный фонд) 18 084

6 Информация о начислениях страховых взносов застрахованного лица (информация о заработной плате) 11 872

7 Справка с места работы ("е-Kyzmat") 11 007

8 Информация о начислениях страховых взносов застрахованного лица (за весь период трудовой деятельности) 9 546

9 Расчет налога на движимое имущество 6 544

10 Информация о статусе застрахованности по фонду ОМС 5 490

На сегодняшний день граждане активно пользуются Государственным порталом электронных услуг Тундук, мобильным приложением и цифровыми документами. Приложение "Тундук" занимает второе место в рейтинге самых популярных мобильных приложений в стране.


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URL: https://www.vb.kg/429328
Теги:
Интернет, Кыргызстан
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