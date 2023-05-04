Майские праздники в O!Store – третий аксессуар забираете в подарок!

В честь майских праздников в сети магазинов O!Store пройдёт акция "1+1=3". Это значит, что каждый покупатель сможет получить одну вещь в подарок совершенно бесплатно.

Чтобы принять участие, приобретите два аксессуара, а третий, с самой низкой ценой, вы получите в подарок!

Акция продлится все выходные: 5, 6, 7, 8 и 9 мая.

Приходите за выгодной покупкой – это отличная возможность приобрести нужные аксессуары: беспроводные наушники, красивые чехлы и защитные стекла, зарядки и пауэрбанки для тех, кто не представляет свою жизнь без современных девайсов. Это могут быть аксессуары для авто, кабели и товары для дома.

Ну а если вдруг вы присмотрите себе или в подарок крутой смартфон, часы или смарт-товар для дома, помните о том, что возможна покупка в рассрочку до 24 месяцев без процентов и первоначального взноса + работает бесплатная доставка по Бишкеку. Чтобы узнать дополнительную информацию и заказать товар, заходите на сайт ostore.kg или звоните по номеру 0705 007 000.

O!Store желает вам отличных выходных!

Акция "2+1" действует во всех магазинах O!Store, количество товара ограничено. В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1000 сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимости одного из купленных аксессуаров, но может быть равна наименьшей сумме купленного аксессуара.

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

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