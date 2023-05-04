В Москве кыргызстанец шантажировал экс-девушку личными фото

В Москве задержан гражданин, систематически вымогавший деньги у соотечественницы, угрожая распространением снимков личного характера. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 24 апреля в представительство МВД КР в России обратилась двадцатиоднолетняя гражданка КР с просьбой об оказании содействия в принятии мер в отношении некого парня, который под угрозой распространения материалов, личного характера систематически вымогает денежные средства. По ее словам, бывший ухажер уже продолжительное время требует деньги, шантажируя публикацией каким-то

образом полученных снимков. Выяснилось, что, начиная с ноября 2022 года, испугавшись предания огласке нежелательной информации, девушка систематически осуществляла переводы денежных средств. В течение пяти месяцев вымогатель получал деньги как будто зарплату. В последний раз девушка не выдержала и решила обратиться в правоохраинительные органы.

28 апреля задержан гражданин Кыргызстана Д.Р. 2001 года рождения, уроженец Чуйской области, который изобличен в получении денежных средств путем вымогательства. По предварительным данным подозреваемый подобным способом вымогательства получил 66000 рублей.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст.163 (Вымогательство) УК РФ.