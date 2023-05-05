Корейские блогеры-миллионники захотели приехать в Кыргызстан

Национальный павильон Кыргызской Республики открылся сегодня на 38-й международной туристической выставке SITF в Корее. Вместе с сотрудниками Фонда поддержки развития туризма представлять Кыргызстан в Республику Корея приехали 8 отечественных туркомпаний. Их приезд и работу на стенде организовал Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, сообщает пресс-служба организации. .

""Это 11-я международная выставка, в которой мы участвуем с начала нашей деятельности. Нам помогают Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова и почетный консул в Корее Ким Хо Сенг, – рассказал вице-президент Фонда Кайрат Итибаев. – Сегодня в рамках выставки прошла страновая презентация КР, мы показали 5-минутный ролик о Кыргызской Республике на корейском языке, рассказали о туристическом потенциале нашей страны и проектах Фонда".

Вдохновившись красотой Кыргызской Республики корейские тревел-блогеры с большой аудиторией, которые тоже были на презентации, захотели приехать в нашу страну. Им рассказали про международный фестиваль блогеров IBF, проведение которого планируется в конце лета на берегу Иссык-Куля.

Итибаев отметил, что завтра у кыргызской делегации запланирован бизнес-форум I"m Nomad с участием 300 гостей. По его словам, это крупнейшее мероприятие такого формата в истории двусторонних отношений Кыргызской Республики и Республики Корея.

"Надеемся, он даст стимул увеличению потока туристов из Кореи в нашу страну. Ведь это один из наших целевых рынков. Возможно, корейские инвесторы также заинтересуются нашими инвестиционными проектами, нацеленными на развитие туристической инфраструктуры в стране", – подчеркнул Кайрат Итибаев.

Итибаев также отметил, что стенд Кыргызской Республики пользуется большим интересом среди гостей выставки. Он стилизован под юрту, выполненную в цветах национального флага. Организовать его помогла кыргызская диаспора в Корее, которая предоставила мед, чай и шоколад, пользующиеся большим спросом среди участников выставки", - говорится в сообщении фонда.