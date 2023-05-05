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Глуховеров прокомментировал дело о коррупции в Фонде развития туризма КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководитель Кыргызской ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров на своей странице в соцсети прокомментировал уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов, который реализуется Фондом поддержки развития туризма КР. В частности, он отметил, что на заседании Жогорку Кенеша глава Фонда поддержки развития туризма КР Елена Калашникова дала детальные ответы и по работе Фонда и по всем проектам, связанными с ними.

"Главным вопросом были те самые туалеты. Хочу еще раз подчеркнуть, что есть туалеты и есть Rest Points. То что большое, это целый комплекс, он и есть Rest Point. Там, помимо туалетов есть так же душ, туалет для людей с ограниченными возможностями, торговая площадь, зона отдыха, авто зарядка для эл. мобилей, облагороженная территория.

Трудно привлечь в страну инвесторов для больших проектов, если по пути на локации они будут вынуждены ходить в кусты по нужде или терпеть до отеля… Да и нам, жителям, хочется чистые, опрятные места для себя и своих детей... А то говорим, как у нас хорошо путешествовать, а как приезжают гости, то… сами знаете, лучше меня…

Я не против проверок по бюджетам и т.д. Для этого и есть спецорганы. Просто надеюсь, что у сотрудников Фонда после таких встреч не пропадет желание дальше браться за проекты, за которые 30 лет никто не брался основательно… Много дельных советов и от депутатов и от сектора туризма. Но и много и вопросов, основанных на слухах. Хороших советов много и нужно время, чтобы все Фонду учесть и реализовать. Ведь одно дело посоветовать, а другое найти специалистов, чтобы всё это реализовать и учесть все нюансы.

Желаем удачи Фонду и возможностей всё успеть и сделать на высоком уровне", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/429337
Теги:
туризм, Кыргызстан, уголовное дело
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