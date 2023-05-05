Погода
$ 87.10 - 87.78
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке завершают строительство тротуара по улице Байтик баатыра

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке скоро завершится строительство тротуара по улице Байтик баатыра от южной магистрали до улицы Льва Толстого с юго-восточной стороны, сообщает пресс-служба мэрии столицы. .

"Работы проводит подрядная организация ОсОО "Технотоп".

В настоящее время ведутся работы по установке ирригационной системы и подготовки основания тротуара на отрезке улицы от Льва Толстого до улицы М. Горького. Ранее завершён отрезок улицы от магистрали до улицы М. Горького. Проложена ирригационная система, обустроен тротуар".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429339
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек, тротуар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  