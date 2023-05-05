В Бишкеке завершают строительство тротуара по улице Байтик баатыра

В Бишкеке скоро завершится строительство тротуара по улице Байтик баатыра от южной магистрали до улицы Льва Толстого с юго-восточной стороны, сообщает пресс-служба мэрии столицы. .

"Работы проводит подрядная организация ОсОО "Технотоп".

В настоящее время ведутся работы по установке ирригационной системы и подготовки основания тротуара на отрезке улицы от Льва Толстого до улицы М. Горького. Ранее завершён отрезок улицы от магистрали до улицы М. Горького. Проложена ирригационная система, обустроен тротуар".