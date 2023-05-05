Садыр Жапаров ознакомился с состоянием своей альма-матер

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта имени Б.Т. Турусбекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент ознакомился с текущим состоянием академии, в частности осмотрел футбольно-легкоатлетический манеж, тренировочные залы, открытые спортивные площадки, ознакомился со спортивной базой, которой располагает академия.

Президента проинформировали о том, что манеж, предназначенный для тренировочного процесса по легкой атлетике, футболу, борьбе, настольному теннису, был введен в эксплуатацию в 1976 году для студентов академии и других масштабных мероприятий. На сегодня его состояние не отвечает современным санитарно-гигиеническим нормам, отсутствуют современные тренажеры для подготовки спортсменов, находится в плачевном состоянии.

Ранее здесь никакие ремонтные работы не проводились".

Президент Садыр Жапаров поручил изыскать средства для полной капитальной реконструкции футбольно-легкоатлетического манежа академии и завершить ее в текущем году к началу нового учебного года, чтобы манеж соответствовал современным нормам и для студентов были созданы максимально комфортные условия.