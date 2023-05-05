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Состоялась премьера новой постановки в Чуйском театре

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В Чуйском областном театре имени Шаршена Термечикова 4 мая 2023 года состоялась премьера новой постановки "Шайтандын соту" ("Суд над шайтаном") по мотивам пьесы российского драматурга Сергея Могилевцева. Об этом сообщает пресс-служба ЧОТ.

"Новую работу бишкекского актёра и режиссёра Эркина Эгембердиева тепло приняли зрители, присутствовавшие в зале. По окончании спектакля коллектив ЧОТ с премьерой от имени зрителей поздравили народные артисты республики Э.Бекболиев, А.Набиева, Э.Чалабаев и другие.

По словам директора театра Жумакадыра Курмангалиева, премьерные показы продлятся до 10 мая".


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URL: https://www.vb.kg/429346
Теги:
театр, Чуйская область
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