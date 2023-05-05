В музее "Сулайман-Тоо" пройдет выставка "Тең төрт кыбыла"

В Оше в национальном историко-археологическом музейном комплексе "Сулайман-Тоо, состоится открытие выставки "Тең төрт кыбыла", посвященной гендерному равенству, правам женщин и жертвам насилия. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, через данную выставку молодые люди из искусства выражают свою поддержку женщинам и девушкам. Эта выставка объединяет творческие работы художниц, дизайнеров и студенток 2-4 курсов Ошского Технологического университета, кафедры технологии легкой промышленности.

О выставке

Выставка "Тең төрт кыбыла" представляет собой многообразие художественных и дизайнерских произведений, которое включает в себя технику традиционного национального лоскутного шитья "курак" и создание панно, тем самым способствовать сохранению и распространению нематериального-культурного наследия - курак. Выставка посвящена гендерному равенству, правам женщин и жертвам насилия, которые, к сожалению, все еще являются актуальными проблемами в нашем обществе. Художественные и дизайнерские работы, представленные на выставке, не только поражают воображение своей красотой и оригинальностью, но и дают голос женщинам, которые стали жертвами насилия. Каждое работа напоминает о необходимости справедливости, равенства и поддержки всех жертв насилия и продвижения гендерного равенства и права женщин в нашей стране.

О месте и времени

Выставка будет проходить с 10 мая по 18 мая 2023 года в национальном историко-археологическом музейном комплексе "Сулайман-Тоо", городе Ош, улица Курманжан Датка, 18а.

Мы рады пригласить всех любителей искусства, а также всех тех, кто поддерживает повестку гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин и девушек, присоединиться к нам в этом важном событии.