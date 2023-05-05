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Амантур Манапбаев: "Когда мы едины – мы непобедимы"

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- Виктория Гунгер
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Накануне, 4 мая, в Бишкеке на кафедре межкультурной коммуникации, теории и практики языка Института иностранных языков и компьютерной лингвистики на базе КГУ им. Арабаева прошла лекция, приуроченная ко Дню Победы.

Преподаватели и студенты поразмышляли о роли памятной даты, ее исторических уроках и связах прошлого с современными реалиями.

По словам преподавателя кафедры, политолога Амантура Манапбаева, для нас, кыргызстанцев, постсоветских стран и всего мира День победы имеет глубокое историческое значение.

"Мы сейчас можем жить и с уверенностью смотреть в будущее, благодаря нашим дедам и отцам, которые в те страшные годы отдали свои жизни за победу. В войне участвовали 360 тыс. кыргызстанцев, 90 тыс. из них погибли. С учетом населения Киргизской ССР, потери такого количества граждан только нашей республики огромные. Это еще раз подтверждает, какой колоссальный ущерб нанесли миру тогда фашисты. Трагедия затронула так или иначе каждого кыргызстанца", - подчеркнул он.

Преподаватель попросил студентов вспомнить и назвать имена героев КР, отдавших жизни в Великой отечественной войне. Студенты с задачей справились, но сами же отметили, что, к сожалению, в настоящее время большая часть молодежи не знает имена тех людей, которые отдали свои жизни ради их будущего.

В рамках лекции были показаны военные и исторические кадры, подвиг героев-панфиловцев, сражавшихся за родину.

"Не ради орденов солдаты шли тогда в бой, а ради родины. Силу им давала духовность, единство, братство между народами бывшего Союза, идеология любви к родине и патриотизм. Именно эти факторы тогда создали прочную основу для победы наших отцов, дедов и прадедов. Против союза тогда воевала вся Европа, Япония. В планах фашистов был полный захват союзных республик, уничтожение всех "не арийцев". Нацисты массово и безжалостно убивали стариков, женщин и даже детей. Если бы они дошли до нашей республики, то так свободно жить, мы бы не смогли. Поэтому сегодня в свете информационных войн, нам надо делать правильные выводы, осознать и сберечь историческую правду. Появляется все больше исторических искажений, попыток переписать историю. В свете происходящего, мы должны критически воспринимать любую информацию, делать собственные выводы на основе фактов, разума и анализа", - подчеркнул лектор Манапбаев.

Студенты поддержали преподавателя. По мнению учащейся курса Ширин Абдуллаевой, в век социальных сетей вести такую инфовойну становится гораздо проще.

"Это касается не только соцсетей, но и новостей в СМИ, даже ряда экспертных мнений. Все должно анализироваться. Переписывание истории недопустимо, и это исключительно зависит от нас. Когда мы допускаем искажения истории, мы должны вспомнить о тех соотечественниках, которые отдали жизни за наше будущее. Среди школьников много субкультур, но в душе пусто. Поэтому так важно образование, воспитание и историческая память. Жаль, что школьники и студенты стали меньше интересоваться важными вещами", - сказала она.

Преподаватель сделал акцент на том, что ВОВ – урок для многих поколений в будущем. Он показывает, что когда мы едины – мы непобедимы, когда мы вместе - нам безопаснее, когда мы в дружбе со всеми народами - это дает нам силу. Нужно помнить и не повторять ошибки прошлого, передавать историю для будущих поколений, помнить о братстве между странами.

Интересен был ответ студентов на вопрос лектора о том, чего сейчас странам не хватает для мира и сплоченности. Почти все студенты высказались, что в настоящий момент людям не хватает дружбы, поддержки и взаимопонимания.

"Мы должны понимать, какие жертвы были положены на алтарь этой победы, учиться на примере героизма. Когда мы вместе, мы могли бы сделать больше, и человечество развивалось бы гораздо быстрее. Нужно прививать больше патриотизма, больше философии и истории. Педагоги помогают открывать нам правду, развивать моральные качества и духовность", - отметили Мырзайым Мамбеталиева и Айдана Эркинбекова.

По словам Каролины Исаевой, мы не имеем права забывать историческую правду, должны глубоко в сердце носить чувство долга перед нашими предками, отвоевавшими тогда нашу свободу.

"Давайте не только 9 Мая говорить об этом. Ведь спустя столько времени находят безымянных солдат. А значит, погибших на фронте было гораздо больше. Именно поэтому история так важна для будущих поколений", - уверена студентка.

Жасмин Таалайбекова пояснила, что в школах и вузах не хватает уроков по историческому прошлому страны: "Молодежи, не хватает критического мышления. Этот пробел нужно восполнять со школы".

Преподаватель в заключение лекции добавил, что нынешнему поколению нужно учиться осознанности и любви к родине.

"Не достаточно просто знать. Нужно уметь на основе этих знаний делать выводы. Большая часть молодых людей перестала думать и читать книги. Это плохо. Когда уроки истории забываются, они повторяются. Промежуток времени с 1945 года по меркам истории – сравнительно недавно. А значит, чем быстрее для себя мы сделаем правильные выводы, тем лучше будет для нас и нашего будущего", - заключил преподаватель Амантур Манапбаев.

Очень радует, что подобные лекции активно поддерживают студенты вузов. Это дает надежду, что попытки переписать и вычеркнуть нашу общую историю отдельными гражданами и политическими игроками не увенчаются успехом. Ведь Кыргызстану, как и другим государствам постсоветского пространства, есть что помнить и сохранять!


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URL: https://www.vb.kg/429349
Теги:
вуз, молодежь, Россия, СССР, День Победы, Кыргызстан
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