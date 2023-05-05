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Садыр Жапаров наградил судей Конституционного суда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 30-летия Конституции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие началось с показа фильма, посвященного истории конституционного развития.

Выступая с речью, Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики.

В своем выступлении он отметил видных государственных деятелей Кыргызстана, сыгравших значительную роль в становлении конституционного государства, и подробно остановился на исторических этапах конституционного развития страны.

Садыр Жапаров, призвав народ к единству, подчеркнул, что каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны. Важно осознавать свою гражданскую ответственность и активно участвовать в жизни государства. Только тогда получится внести свой вклад в Кыргызстан и добиться успеха. Будущее страны зависит от каждого из нас.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения кыргызстанцам государственных наград:

- за значительный вклад в реформирование конституционных основ Кыргызской Республики и плодотворную законотворческую деятельность орденом "Манас" III степени награжден начальник управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики Укушов Мурат Каниметович;

- за многолетний плодотворный труд в судебной системе Кыргызской Республики и вклад в осуществление конституционного контроля звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики" присвоено:

заместителю председателя Конституционного суда Кыргызской Республики -Дуйшееву Карыбеку Арстанбековичу;

судье Конституционного суда Кыргызской Республики - Жумабаеву Латипу Пазыловичу;

Также Почетной грамотой Кыргызской Республики награждена судья Конституционного суда Кыргызской Республики - Бобукеева Меергул Рыскулбековна.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой.


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URL: https://www.vb.kg/429350
Теги:
Конституция, Бишкек, Садыр Жапаров
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