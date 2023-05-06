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Имена воинов 98-й и 99-й ОСБР из Кыргызстана ищите в Книге Памяти (список)

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- Светлана Лаптева
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Авторы Книги Памяти Сальского района просят кыргызстанцев посмотреть список погибших воинов 98-й и 99-й ОСБР из Кыргызстана и, возможно, кто-то сможет опознать своих родных. По их словам, итоги сверки помогут внести новые фамилии в общий банк данных ОБД Мемориал и электронный вариант Книги Памяти по Ростовской области.

Напомним, 3 мая этого года были перезахоронены останки 60-ти воинов 98-й отдельной стрелковой бригады, которая была сформирована из призывников Средней Азии. Многие из них призывались из Ошской и Таласской областей. Поисковики не припомнят столь крупной находки останков наших земляков-воинов.

Еще в январе, когда в Кыргызстане прошли марш-броски в честь Сталинградской битвы и в память о воинах 98-ой и 99-й ОСБР, поисковики сообщали о том, что в Кыргызстане начат поиск данных для установления судеб и увековечивания наших земляков, воевавших в этих воинских частях.

На эти публикации откликнулся руководитель рабочей группы составителей и редактор Книги Памяти Ростовской области Игорь Шмыгаль.

- Мы очень рады, что в Кыргызстане хотят разобраться, сохранились ли данные на воинов 98-й и 99-й ОСБР, которые были сформированы в Средней Азии в конце 1942 года.

Сейчас я занимаюсь подготовкой Книги Памяти уже 5-го района по Ростовской области. В 2020 году мы подготовили издали Книгу Памяти по Сальскому району. Работали с замечательными специалистами, энтузиастами, преданными делу памяти о воинах Великой Отечественной войны. Это на тот момент руководитель музея революционных и боевых традиций "Служу Отечеству" Дома пионеров и школьников Татьяна Анатольевна Лоза и единственный краевед по образованию, - Людмила Перепеч.

Я передаю поисковикам из Кыргызстана электронный вариант Книги Памяти Сальского района 1941-1945 годов. Надеюсь, что вы сможете нам помочь - посмотрите списки погибших и пропавших без вести. Возможно, вы увидите фамилии и имена своих родных, но написанные с ошибками. Возможно, кто-то из них остался жив после боев в Сальском районе в 1943 году, кто-то дожил до Победы. Мы внесем коррективы в электронный вариант Книги Памяти по Сальскому району, - пояснил он.

Думаю, в Кыргызстане многие понимают, насколько важно проделать эту работу, чтобы ранее безымянные герои, наши с вами земляки, не были несправедливо забыты. Уточненные списки по воинам 98-й и 99-й ОСБР можно получить, только сверив данные Книги Памяти Сальского района с аналогичными Книгами Памяти Кыргызстана, архивами военкоматов, "ОБД Мемориала" и "Памяти народа".

Это кропотливый труд, который надо проделать, и в этой связи поисковики Кыргызстана нуждаются в помощниках. Это могут быть офицеры запаса, школьники либо просто добровольцы. Тогда, возможно, получится собрать воедино данные по воинам Киргизской ССР, служивших в 98-й и 99-й ОСБР, и увековечить их имена на плитах памятников.

В числе составителей Книги Памяти Сальского района книги и краевед Людмила Перепеч, которая рассказала, что многие по спискам уже нашли своих родных.

"Очень волнительно работалось над книгой. Когда видишь в списках погибших сразу несколько одинаковых фамилий, думаешь, это же могут быть отец, сыновья или братья. И таких много, которые не вернулись. Какая же это трагедия была для семьи, для деревни, где они проживали. Могу назвать фамилию Поплавских Евдокии и Тимофея из Кручёной Балки. Отец и дочь. Она работала на элеваторе, была секретарём комсомольской организации, затем по призыву комсомола окончила курсы и стала разведчицей. Выполняя боевое задание, она погибла. В ходе работы также хорошо помогла электронная Книга Памяти, в которой были наши контакты. Так, нам прислали фотографию и сведения о лётчике Навицком - юном, ещё не окончившем лётное училище парне, который в 1942 году погиб при заходе самолёта на наш аэродром. Мы знаем и много других примеров. Так, из Казахстана был звонок от внука Тимофея Тимофеевича Прищепы, который до войны был учителем в селе Романовка. Он и его брат погибли…

Желтеют фотографии, ветшают вырезки из старых газет, истлевают фронтовые письма в семейных архивах. А что же мы? Неужели мы всё сделали, чтобы из боезапаса памяти оставить своим потомкам сведения о бессмертном подвиге их дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек? Увы, нет. Для этого и подготовлена Книга Памяти, в которой приводятся расширенные и уточнённые сведения о не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны", - отметила она.

Руководитель рабочей группы составителей и редактор Книги Памяти Ростовской области Игорь Шмыгаль добавил, что их издание не о победителях.

"Эта книга о непобеждённых, о тех, кто не всегда верил в победу, но всегда надеялся, что она наступит. О тех, кто так хотел её увидеть, но не дожил до неё. И я прошу нас простить за тех, о чьей судьбе мы пока не смогли найти сведений, за тех, кто погиб, даже не успев быть зачисленными в списки личного состава части", - сказал он.

Эти слова сказаны о наших земляках, родившихся и призванных из Киргизской ССР. Если вы нашли в ниже представленном списке PDF своего родственника, односельчанина, поисковое движение КР "Наша Победа-Биздин Жениш" просит вас по возможности ответить на нижеследующие вопросы в письменном виде по ватсапу 0555-923-603.

- ФИО, год и место рождения, год и место призыва.

- есть ли возможность сверить данные по Книгам Памяти вашего района

- по данным военкомата, когда призывался и где проживал

- есть ли данные на сайтах "ОБД Мемориал" и "Память народа"

- по данным военкомата, где погиб или пропал воин

- судьба воина: остался ли в живых после боев в Сальском районе и где числится погибшим. Попал в плен или вернулся домой после войны

- где похоронен

- наличие фото воина.


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URL: https://www.vb.kg/429353
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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