Погода
$ 87.05 - 87.68
€ 96.07 - 97.07

Акылбек Жапаров ознакомил экс-премьеров с работой Ситуационного центра

65  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров после завершения торжественного мероприятия, посвященного 30-летию Конституции Кыргызской Республики, пригласил экс-премьер-министров, в разные годы возглавлявших исполнительную ветвь власти, ознакомиться с работой кабинета министров, в том числе Ситуационного центра Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Было отмечено, что с запуском Ситуационного центра появилась возможность мониторинга в режиме реального времени систем, входящих в электронную инфраструктуру государственных и местных органов власти, а также крупных промышленных предприятий страны, строительства социальных объектов, движения товаров через государственную границу и пункты пропуска.

В ходе встречи Акылбек Жапаров также рассказал о проводимых реформах, целях и задачах кабинета министров на долгосрочный период.

Во встрече приняли участие Апаз Жумагулов, Азимбек Исабеков, Джоомарт Оторбаев, Кубатбек Боронов, Турсунбек Чынгышев.

Отметим, что подобная встреча организована с целью консолидации сил и объединения во благо развития страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429355
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  