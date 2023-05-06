Акылбек Жапаров ознакомил экс-премьеров с работой Ситуационного центра

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров после завершения торжественного мероприятия, посвященного 30-летию Конституции Кыргызской Республики, пригласил экс-премьер-министров, в разные годы возглавлявших исполнительную ветвь власти, ознакомиться с работой кабинета министров, в том числе Ситуационного центра Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Было отмечено, что с запуском Ситуационного центра появилась возможность мониторинга в режиме реального времени систем, входящих в электронную инфраструктуру государственных и местных органов власти, а также крупных промышленных предприятий страны, строительства социальных объектов, движения товаров через государственную границу и пункты пропуска.

В ходе встречи Акылбек Жапаров также рассказал о проводимых реформах, целях и задачах кабинета министров на долгосрочный период.

Во встрече приняли участие Апаз Жумагулов, Азимбек Исабеков, Джоомарт Оторбаев, Кубатбек Боронов, Турсунбек Чынгышев.

Отметим, что подобная встреча организована с целью консолидации сил и объединения во благо развития страны.