Погода
$ 87.05 - 87.68
€ 96.07 - 97.07

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале организации, сообщает РБК.

Гебрейесус отметил, что в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ "тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности" ситуации с COVID-19. Накануне этот комитет собрался в 15-й раз и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

"Я согласился. Поэтому с большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - заявил глава ВОЗ.

Между тем такое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он. "На прошлой неделе COVID-19 уносил жизни каждые три минуты - и это только те смерти, о которых мы знаем. Пока мы с вами говорим, тысячи людей по всему миру борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии и еще миллионы продолжают жить с изнуряющими последствиями коронавируса. Этот вирус останется. Он по-прежнему убивает и все еще мутирует", - отметил Гебрейесус.

ВОЗ объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно охарактеризовать как пандемию, в марте 2020 года. По данным организации, которые основываются на официальных сообщениях властей, всего в мире зарегистрировано 765,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от заболевания 6,9 млн человек. Между тем Гебрейесус отметил, что реальное число жертв выше: по оценке ВОЗ, от COVID-19 скончались 20 млн человек.

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 398 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. На тот момент, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

Гебрейесус ранее отметил, что пандемия преподнесла миру три урока, которые человечеству нужно усвоить. Первый - это важная роль общественного здравоохранения. Глава ВОЗ отметил, что ряд стран с развитой медицинской системой хуже пережили пандемию, чем государства с меньшим объемом ресурсов и доходов. К примеру, пояснил он, многие богатые страны разучились "простому искусству отслеживания контактов", в то время как в более бедных частях мира этот механизм активно применялся из-за "мышечной памяти" в связи с опытом борьбы со вспышками инфекций.

Кроме того, Гебрейесус отметил важную роль науки, благодаря которой удалось разработать методы лечения и вакцины быстрее, чем для любого другого патогена в истории. В третьих, пандемия показала, насколько необходимо сотрудничество между странами. "Вместо последовательных и слаженных глобальных ответных мер пандемия была отмечена хаотичным сочетанием ответных мер", - сказал глава ВОЗ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429357
Теги:
ВОЗ, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  