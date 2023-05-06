ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале организации, сообщает РБК.

Гебрейесус отметил, что в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ "тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности" ситуации с COVID-19. Накануне этот комитет собрался в 15-й раз и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

"Я согласился. Поэтому с большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - заявил глава ВОЗ.

Между тем такое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он. "На прошлой неделе COVID-19 уносил жизни каждые три минуты - и это только те смерти, о которых мы знаем. Пока мы с вами говорим, тысячи людей по всему миру борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии и еще миллионы продолжают жить с изнуряющими последствиями коронавируса. Этот вирус останется. Он по-прежнему убивает и все еще мутирует", - отметил Гебрейесус.

ВОЗ объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно охарактеризовать как пандемию, в марте 2020 года. По данным организации, которые основываются на официальных сообщениях властей, всего в мире зарегистрировано 765,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от заболевания 6,9 млн человек. Между тем Гебрейесус отметил, что реальное число жертв выше: по оценке ВОЗ, от COVID-19 скончались 20 млн человек.

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 398 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. На тот момент, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

Гебрейесус ранее отметил, что пандемия преподнесла миру три урока, которые человечеству нужно усвоить. Первый - это важная роль общественного здравоохранения. Глава ВОЗ отметил, что ряд стран с развитой медицинской системой хуже пережили пандемию, чем государства с меньшим объемом ресурсов и доходов. К примеру, пояснил он, многие богатые страны разучились "простому искусству отслеживания контактов", в то время как в более бедных частях мира этот механизм активно применялся из-за "мышечной памяти" в связи с опытом борьбы со вспышками инфекций.

Кроме того, Гебрейесус отметил важную роль науки, благодаря которой удалось разработать методы лечения и вакцины быстрее, чем для любого другого патогена в истории. В третьих, пандемия показала, насколько необходимо сотрудничество между странами. "Вместо последовательных и слаженных глобальных ответных мер пандемия была отмечена хаотичным сочетанием ответных мер", - сказал глава ВОЗ.