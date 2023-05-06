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США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ

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США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю Всемирного дня свободы печати.

"Посол рассказала о поддержке, оказываемой Соединенными Штатами медиасектору Армении, особо отметив недавно подписанный проект USAID по развитию медиасектора на сумму 15 миллионов долларов и инвестиции в размере 2,3 миллиона долларов со стороны офиса общественной дипломатии для обмена журналистским опытом и разработки магистерской программы журналистского образования", - приводит слова посла пресс-служба американской дипмиссии в Армении.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/429358
Теги:
СМИ, США, Армения
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