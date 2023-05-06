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Песков сообщил об отмене приема в Кремле по случаю Дня Победы

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Приема в Кремле по случаю Дня Победы в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, запланировано ли это мероприятие в текущем году.

9 мая президент традиционно встречался в Кремле с ветеранами Великой Отечественной войны. На этом мероприятии глава государства произносил речь и вручал награды.

Последний прием состоялся в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса, в прошлом году - на фоне полномасштабной войны в Украине.

В России более 20 городов отменили парады в честь Дня Победы в 2023 году. В некоторых городах мероприятия отменяли "по соображениями безопасности", в других - заботой об "участниках СВО", приехавших на реабилитацию. В то же время в Курске парад решили не проводить, "учитывая текущую ситуацию", а в Белгороде - "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города. В Брянске, Краснодаре и Сочи власти и вовсе не стали объяснять отмену парадов.

В свою очередь в Москве пока отказались только от шествия "Бессмертного полка" (в других городах России это мероприятие тоже проводиться не будет).

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/429360
Теги:
Россия, День Победы, Москва, Бессмертный полк
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