Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров посетил ветерана ВОВ

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров в преддверии Дня Победы посетил ветерана Великой Отечественной войны Асека Урманбетова и вручил единовременную помощь в размере 50 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Асек Урманбетов родился в 1923 году в селе Саруу Иссык-Кульской области. В июне 1943 года вступил на войну. Он воевал в Украине, Беларуси, Балтике.

Урманбетов в этом году отметил 100-летний юбилей.

Награжден орденами "Отечественной войны", "Красной звезды", многими юбилейными медалями в честь победы. Также награжден медалью "Даңк" 30 августа 2016 года. Имеет 6-х детей и около 68 внуков и правнуков.

Мэрия столицы поздравляет горожан с наступающим Днём Победы и желает крепкого здоровья и благополучия".