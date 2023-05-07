Кыргызстан напомнил Казахстану о единых ставках таможенных пошлин ЕАЭС

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики относительно применения заниженных ставок ввозных таможенных пошлин республикой Казахстан информирует следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года (далее - Договор) в рамках таможенного союза государств-членов применяются Единый таможенный тариф ЕАЭС и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами.

При этом ввозная таможенная пошлина, представляя собой обязательный платеж, взимаемый таможенными органами государств-членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ЕАЭС, является инструментом таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным на территории ЕАЭС действуют единые ставки ввозных таможенных пошлин.

Также необходимо отметить, что в рамках Договора действует Протокол "О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС" (подписан в г. Бурабай 16.10.2015 г.), в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации, на территории Республики Казахстан при ввозе товаров из третьих стран и их помещении под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС (далее - Кодекс), в соответствии с перечнем, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

При этом товары, включенные в перечень, ввезенные на территорию Республики Казахстан с территорий третьих стран с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, предусмотренным перечнем, и помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, являются условно выпущенными товарами в соответствии с Кодексом.

Республика Казахстан обеспечивает принятие необходимых мер по недопущению вывоза товаров, на территорию других государств-членов.

При ввозе товаров, включенных в перечень, на территорию Республики Казахстан с территорий третьих стран, ввозные таможенные пошлины могут быть уплачены исходя из ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. В этом случае соответствующий товар приобретает статус товара Евразийского экономического союза в соответствии с Кодексом.