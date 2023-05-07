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В Оше в открытии мотосезона приняло участие около 200 байкеров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Оше состоялось открытие мотосезона, в котором приняли участие байкеры Центральноазиатского региона, в том числе мотолюбители из Кыргызстана. Мотопробег прошел под девизом "Путь кочевника". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"В мероприятии приняли участие порядка 200 байкеров из мотоклубов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

В рамках мероприятия заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров отметил развитие мото-туризма в стране и от имени руководства города пожелал успехов участникам мотопробега.

Стартовав на центральной площади, участники мотопробега проехали по улицам Ленина, Навои и Курманжан-Датка, после чего мотопробег завершился у подножия Сулейман-Тоо.

Ежегодный мотопробег направлен на призыв к соблюдению безопасности на дорогах и популяризацию этого вида спорта.

Следует отметить, что мероприятие организовано при поддержке мэрии города Ош такими организациями, как общественное объединение "Кыргызстан мотоциклисттери", группа "Биргелешкен мотоциклисттер" и "Байкерлер KG"".


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URL: https://www.vb.kg/429373
Теги:
Ош, мотоцикл
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