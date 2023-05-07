"Огонь памяти": частицу Вечного огня привезли в Бишкек (видео)

Сегодня на Аллее Памяти частичку Вечного огня встречали те, кто наизусть знает слова, написанные на Могиле неизвестного солдата - "Твое имя неизвестно, подвиг твой бессмертен". Лампадку с огнем в Кыргызстан привезли российские телеведущие, члены Центрального Штаба Народного фронта Юлия Барановская и Екатерина Шугаева. Вчера они делились огнем памяти с жителями Оша и Джалал-Абада, сегодня – с бишкекчанами, а завтра поедут в Кант.

- Вчера в Джалал-Абаде посчастливилось встретится с вашим ветераном. Получили огромное удовольствие от общения с ним: человеку девяносто девять лет – ясный ум, светлая память, не хотел нас отпускать... В этом мы и сильны – в нашей памяти! Сильны в том, что можем своими собственными ушами от ветеранов слышать ужасы войны и знать, кто тогда одержал победу. А если мы знаем, то следующему поколению можем это рассказать и пока горит наш с вами огонь памяти, эту общую Победу у нас с вами никто никогда не отберет! – Юлия Барановская не пыталась скрыть слезы, открывая церемонию передачи частичек огня тем, для кого это действительно важно.

Символично, что акция проходила именно здесь, на Аллее Памяти, где установлены бюсты двадцати восьми панфиловцев, сражавшихся на подступах к Москве. С большой вероятностью они воевали вместе с тем неизвестным солдатом, на могиле которого горит Вечный огонь. Немного истории: осенью 1966 года на 41-м километре шоссе Москва-Ленинград под Зеленоградом в ходе строительных работ обнаружили братскую могилу. Именно в этих местах как раз и воевала знаменитая Панфиловская дивизия. Найденные в братской могиле останки солдата в хорошо сохранившемся обмундировании без знаков отличия было предложено захоронить у Кремлёвской стены в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой. 3 декабря 1966 года прах солдата прибыл в столицу на оружейном лафете. Вместе с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым у ворот Александровского сада его встречали маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, командовавшие Западным фронтом и 16-й армией во время обороны Москвы. В их присутствии гроб с останками был захоронен. Торжественное открытие мемориального комплекса "Могила Неизвестного Солдата" состоялось 8 мая 1967 года – в этот день был зажжен вечный огонь, который не угасает уже 56 лет. Во время реконструкции мемориала его переносили на временную горелку, но не тушили.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата - символ признания подвигов каждого участника Великой Отечественной войны. И именно поэтому вот уже седьмой год Представители Народного фронта доставляют огонь в одиннадцать стран мира. В Бишкеке лампадки с частицей Вечного огня вручили всем, кто помогает хранить память о Великой Победе. Одну из них получила президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева. В ответ она поделилась своим огнем памяти, вечно горящим в сердце.

- Мой дедушка ушел на фронт тяжело больным. Военком сказал ему: "Акматулда, уходи домой, вылечись, потом пойдешь на войну". Но он ответил, что должен защищать родину.

9 мая по национальному радио пройдет радиоспектакль Акбакыша Акматулдаева, моего отца, который передает переживания семнадцатилетнего подростка, провожающего отца на войну, услышите его боль от потери отца.

…Когда все лампадки были розданы, пришло время песен. Тех, которые с детства знают все. Тех, которые каждый год поют хором – в унисон голосов и сердец. Тех, которые пели в землянках и окопах наши деды, расплатившиеся своими непрожитыми жизнями за то, чтобы мы могли их петь на Парадах Победы и акциях памяти.

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Кыргызстане.