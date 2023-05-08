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Кыргызстанка получила премию фонда Принца Клауса и посетила Колумбию

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- Назгуль Абдыразакова
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Одна из со-основательниц Бишкекской школы современного искусства Бермет Борубаева, получила премию Фонда Принца Клауса и стала участницей менторской программы "Художественные ответы на экологический кризис" (Prince Clause Fund Mentorship Award Cultural & Artistic Responses to Environmental Change совместно с Гёте-Институтом). Об этом нашему изданию vb.kg сообщила сама Борубаева.

По ее данным, в программе участвовали 12 художников из Уганды, Кот-д'Ивуар, Боливии, Перу, Мексики, Индии, Китая, Филиппин, Палестины, Бразилии и Кыргызстана.

Программа длится весь год с двумя лабораториями в Колумбии и в Европе, и в завершении будет коллективно создана публикация.

В рамках программы Лаборатории #1 в столице Колумбии прошли встречи с представителями художественных сообществ, коллективов, экологов и активистов, главной задачей которых является культивация в Колумбии "зеленых" изменений на местах.


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URL: https://www.vb.kg/429381
Теги:
искусство, экология, художник, Кыргызстан, Колумбия
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