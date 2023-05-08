В Бишкеке состоится презентация проекта "ClimateScience Kyrgyzstan"

10 мая в Бишкеке состоится важное событие для экологического образования в Кыргызстане – презентация проекта "ClimateScience Kyrgyzstan". Об этом сообщает ОО "Студенты Кыргызстана за Зеленую Экономику".

По его данным, проект, разработанный для повышения уровня экологического образования в Кыргызстане, представляет цифровую образовательную платформу ClimateScience и международную климатическую Олимпиаду на кыргызском языке.

ClimateScience - это удобный, понятный и доступный инструмент, который поможет в изучении проблем изменения климата. Эта комплексная платформа позволит молодым кыргызстанцам получить достаточные знания и навыки для принятия мер по борьбе с изменением климата. Платформа разработана на основе отчетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при поддержке Кэмбриджского и Оксфордского Университетов, ООН и других образовательных учреждений и международных организаций. Олимпиада ClimateScience ежегодно охватывает более 190 стран и более 55 000 студентов по всему миру. Благодаря усилиям ОО "Студенты Кыргызстана за Зеленую Экономику" при поддержке Фонда Фридриха Эберта в Кыргызстане платформа и олимпиада ClimateScience были переведены на кыргызский язык, предоставляя возможность молодежи Кыргызстана участвовать в международной климатической олимпиаде и повышать свой потенциал в науке.