В Оше пройдет концерт эстрадно-симфонического оркестра Кыргызстана

С 17 по 19 мая в Ошском национальном драматическом театре имени Ибраимова выступит эстрадно-симфонический оркестр Кыргызстана с концертной программой "Лучшая музыка из лучших фильмов". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, на концерте будут исполнены популярные саундтреки к фильмам "Мстители", "Форсаж", "Миссия невыполнима", "Игра престолов", "Стражи Галактики", "Терминатор", "Тихоокеанский рубеж", "Звездные войны", "Профессионал", "Убить Билла", "Розовая пантера" и др.

Дирижёр - Заслуженный деятель культуры КР Нур Омурбаев. Ведущая концерта Анна Алябьева.