Садыр Жапаров открыл мемориал воинам-кыргызстанцам в городе Ржев (фото)

В городе Ржев 7 мая, в рамках официального визита в Российскую Федерацию президент Садыр Жапаров открыл мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны в боях на Ржевско-Вяземском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, президент Садыр Жапаров и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших солдат минутой молчания.

Четырехметровый гранитный памятник в виде трех горных вершин Ала-Тоо со снежными шапками установлен в честь бойцов Красной армии – уроженцев Киргизской ССР, погибших в Ржевской битве.

Инициатива установки мемориала на ржевской земле принадлежит кыргызской стороне и поддержана российской. Строительство мемориала велось в том числе и на народные средства Кыргызстана.

Глава государства в своем выступлении отметил, что его приезд в этот город связан с открытием мемориального памятника, посвященного землякам-кыргызстанцам, героически погибшим в годы Великой Отечественной войны. Именно здесь происходили одни из наиболее масштабных и кровопролитных сражений, в которых ковалась общая Победа в мае 1945 года.

"Доблестные воины-кыргызстанцы, не щадя своей жизни, мужественно и самоотверженно бились с жестоким и коварным врагом и отстояли Родину. Нет семьи, которой бы не коснулась ее тяжелое дыхание. В Кыргызстане всегда был, есть и будет 9 мая, потому что память – она одна на всех, и она священна. Она не должна иметь границ или национальностей и зависеть от каких-либо факторов", - подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров отметил вклад соотечественников в дело общей Победы и привел некоторые цифры и факты. Так, на войну было призвано около 400 тысяч кыргызстанцев или каждый четвертый взрослый житель. С полей сражений не вернулись более 130 тысяч человек. За проявленные мужество и отвагу свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены боевыми наградами, из них 74 стали Героями Советского союза, 21 воин награжден орденом Славы трех степеней.

"Кыргызстанцы не только мужественно сражались на фронтах, но и внесли свой значительный вклад в тылу. Десятки крупных заводов были эвакуированы в Кыргызстан. На этих заводах и фабриках ковалась общая победа", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил высшую степень символичности локации монумента, напомнив, что во время ВОВ военные действия в районе Рже-Вяземского выступа были одними из наиболее ожесточенных. Согласно разным источникам, подо Ржевом погибло до 60 тысяч кыргызстанцев. Останки некоторых были найдены поисковыми группами и захоронены в братских могилах. На сегодня установлены личности более четырех тысяч уроженцев Кыргызстана, погибших в этих боях.

Садыр Жапаров выразил глубокую признательность поисковым группам и подчеркнул, что подвиги героев и имена жертв останутся в памяти народов Кыргызстана и России как героический вклад в общую Победу.

Он подчеркнул, что этот мемориальный памятник будет служить символом вечной благодарности всем героям, которые сражались за общее светлое будущее.

Свое выступление глава государства завершил словами, высеченными на мемориальном памятнике: "Вечная память и слава, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне. Погибшим, но не побежденным".

Здесь же Садыр Жапаров и Вячеслав Володин также возложили цветы к мемориалу воинам-казахам, почтив их память минутой молчания.