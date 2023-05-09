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В Кыргызстане сложились уникальные отношения общественности с государством

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- Нина Ничипорова
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Председатель ОФ "Юристы за права человека" Асель Койлубаева полагает, что в Кыргызской Республике сложилась уникальная система взаимодействия общественности с государством в виде совместной деятельности возглавляемого ею фонда со Службой юридической помощи (СЮП) при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (ранее – Центр по координации гарантированной государством юридической помощи). В рамках совместной деятельности внедряется механизм повышения потенциала адвокатов, включенных в Государственный реестр по предоставлению гарантированной государством юридической помощи, предпринимаются меры по повышению их имиджа.

Председатель Службы юридической помощи при Министерстве юстиции КР Акжол Калбеков сказал vb.kg: "Адвокаты системы гарантированной государством юридической помощи в сознании ряда обывателей ранее считались государственными, хотя таковых не существует. В этой связи много усилий и времени было затрачено на то, чтобы на основе конкретных примеров убедить население в том, что государство в лице нашей службы лишь нанимает адвокатов для выполнения защиты прав тех лиц, которые не могут позволить оплатить услуги защитника в частном порядке. Служба юридической помощи является "заказчиком" и повышение качества оказываемой квалифицированной юридической помощи является ее приоритетом".

В рамках совместного проекта службы Министерства юстиции и ОФ "Юристы за права человека" создан постоянно действующий консультативно-экспертный совет, который при сопровождении экспертов готовит адвокатов по узким специальностям, проводится практическое сопровождение дел по конкретным направлениям. На основе проделанной работы созданы специализированные реестры по делам о семейном насилии, в отношении детей, а также по делам, связанным с торговлей людьми, с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

"В текущем году в качестве менторов мы совместно готовим шесть адвокатов (плюс юристы фонда) из специализированного реестра по делам о наркотиках, - рассказала vb.kg Асель Койлубаева. - Адвокаты будут распределены по регионам. Таким образом, мы хотим охватить всех адвокатов, которые нуждаются в профессиональной поддержке. Менторы будут обучены в соответствии с новым уголовным и уголовно-процессуальным законодательством в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, наиболее эффективным методикам защиты своих клиентов на стадиях досудебного и судебного производства и впоследствии будут делиться знаниями со своими коллегами.

По принципу "равный-равному" они будут помогать коллегам консультациями в делах по наркотикам. Мы отвергаем формализм в обучении и хотели бы подойти к этому вопросу более тщательно. Необходимо обучать наших адвокатов по разным важным направлениям и деталям, например, как проводить обыск, допросы и т.п. Для большего удобства и экономии средств и времени мы намерены разработать специальный модуль онлайн-обучения. Было даже предложение организовать дискуссионный клуб. Нам предстоит еще совместная целенаправленная работа с судьями. Планируем разработать и издать для них даже специальную настольную книгу. Все свои планы и инициативы будем реализовывать пошагово и последовательно".


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URL: https://www.vb.kg/429385
Теги:
Министерство юстиции, наркотики, права человека, судья, Кыргызстан, Помощь, адвокат, общество, общественный фонд
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