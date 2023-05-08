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ГУОБДД: За неделю на территории Кыргызстана выявлено 18 676 нарушений ПДД

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- Бермет Таалайбекова
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С 29 апреля по 5 мая 2023 года было выявлено 20 817 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

-247 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-192 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-63 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-318 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-6 095 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-14 случаев Автохулиганство;

- 2 989 случая превышение скоростного режима;

-4 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 10 895 фактов нарушения других правил дорожного движения:

-1 351 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/429392
Теги:
ПДД, Кыргызстан
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