ГУОБДД: За неделю на территории Кыргызстана выявлено 18 676 нарушений ПДД

С 29 апреля по 5 мая 2023 года было выявлено 20 817 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-247 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-192 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-63 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-318 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-6 095 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-14 случаев Автохулиганство;
- 2 989 случая превышение скоростного режима;
-4 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 10 895 фактов нарушения других правил дорожного движения:
-1 351 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.