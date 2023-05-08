На Иссык-Куле за попытку изнасилования задержан гражданин Монголии, который находился в розыске в своей стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в милицию обратилась 28-летняя жительница города Бишкек. Заявительница сообщила, что примерно в 01.00 часов ночи, её мало знакомый гражданин Монголии будучи в нетрезвом состоянии в одном из домов отдыха расположенный в регионе, попытался изнасиловать. По словам девушки, мужчина несколько раз ударил по лицу, тем самым нанеся ей телесные повреждения.

В ходе проведенных следственно – оперативных мероприятий был задержан подозреваемый мужчина, который предоставил паспорт на имя 36-летнего Я.Г. гражданина Монголии.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 37-154 (Покушение на изнасилование) УК КР. Решением районного суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения виде ареста сроком на 2 месяца, в период проведение следственных мероприятий. В настоящее

время следственной службой Иссык-Кульской районной милиции производство по уголовному делу завершено и направлено в суд для рассмотрения.

При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий было установлено, что задержанный по подозрению в покушении на изнасилование 36-летний Я.Г. на самом деле является 31-летним гражданином Монголии Д.Л., который разыскивался в своей стране за совершение ряда мошеннических действий.

Также было выявлено, что подозреваемый Д.Л. незаконно завладев паспортом своего соотечественника Я.Г., незаконно пересек границу Кыргызской Республики.

Материалы были зарегистрированы в районной милиции и начато досудебное производство в соответствии со статьей 378 (Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики) УК КР.